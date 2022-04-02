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الوفاء للمقاومة: الاستثمار على ضعفنا لم يعد مربحاً لدى الأعداء فذهبوا الى خيار الحصار

الوفاء للمقاومة: الاستثمار على ضعفنا لم يعد مربحاً لدى الأعداء فذهبوا الى خيار الحصار
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” اللبنانية النائب محمد رعد، خلال جولة على قرى جنوبية، “البقاء على قناعتنا بأن لبنان لا يمكن أن يحكمه فريق واحد، ولا بد من أن نقتنع في ما بيننا بصفتنا شركاء في هذا الوطن، لنوفر حدا أدنى من العدالة لشعبنا والقوة التي تحمي بلدنا وتمنع الأعداء والمتآمرين علينا، من أن يبتزوننا في لقمة عيشنا وفي ثرواتنا الوطنية”.

العالم-لبنان

وقال: “من خلال التزاماتنا ورؤيتنا، نزداد قناعة بعد التجارب التي خضناها، بأن لبنان يحتاج إلى دولة قوية قادرة وعادلة وقوتها تستمد من جهوزية شعبها وإرادتهم المقاومة.”

وسأل: “لماذا يطلب منا أن نتخلى عن هذه القناعات؟ لأن الاستثمار على ضعفنا لم يعد مربحا لدى الأعداء ولا بد من أن يعمل المتواطئون على زرع الفتن، وعندما ييأسون يذهبون الى خيار الحصار والتضييق والحظر وفرض العقوبات”.

وقال: “إذا اعترض شخص على السياسة الأميركية يوضع على لائحة الإرهاب، وآخر يناوىء السياسة الأميركية يوضع على لائحة العقوبات وهكذا، وكأن الولايات المتحدة الأميركية متسلطة على العالم والبشر وتريد أن تكم الأفواه، حتى لا يعترض أحد على سياسة هيمنتها وإدارتها لشؤون الدول والقوى السياسية في بعض الأحيان والمؤسسات”.

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