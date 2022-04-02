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مكتب آية الله السيد السيستاني يعلن غداً الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك

السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

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