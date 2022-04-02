إضراب عام في قطاع الإعلام العمومي في تونس

العالم- افريقيا

وشمل الإضراب التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية العمومية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء وصحيفتي لابراس والصحافة.

ويأتي الإضراب احتجاجا على تعثر المفاوضات مع الحكومة بشأن تطبيق اتفاقات ممضاة تخص الأوضاع المهنية لعدة موظفين وخلافات تشمل تسيير المؤسسات والخط التحريري للتلفزيون العمومي.

وينتقد صحفيون في التلفزيون محاولات فرض قيود على حرية الصحافة وتغييب المعارضة في البرامج السياسية منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 تموز/يوليو الماضي.

وأعلنت نقابة الصحافيين التونسيين التي دعت للإضراب الذي سيستمر حتى منتصف ليل السبت، إلى مقاطعة كل الأنشطة والبرامج المباشرة والاقتصار على تغطية الأخبار العاجلة والإضراب.

كان الرئيس قيس سعيد قد تعهد باحترام باب الحقوق والحريات في الدستور المعلق ولكن تتهمه المعارضة باستخدام القضاء العسكري لضرب خصومه وفرض رقابة على حرية التعبير.