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الأمم المتحدة تعلن دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين

السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

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