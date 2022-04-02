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القوات المسلحة اليمنية:بدخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ نعلن التزامنا بالوقف الشامل للعمليات طالما استمر الطرف الآخر بذلك

السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

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