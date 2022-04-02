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بغداد تؤكد حرصها على إنهاء الحرب في أوكرانيا "بأسرع وقت ممكن"

بغداد تؤكد حرصها على إنهاء الحرب في أوكرانيا
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، حرصها على إنهاء الحرب في أوكرانيا "بأسرع وقت ممكن".

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن "الوزير فؤاد حسين استقبل اليوم سفراء مجموعة G7 المعتمدين لدى العراق، واستعرض تفاصيل وأبعاد زيارته المرتقبة إلى موسكو ووارسو ضمن مجموعة الاتصال العربية على المستوى وزارء في جامعة الدول العربية لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالأزمة الروسية-الأوكرانية بهدف المساهمة في إيجاد الحلول الدبلوماسية للازمة وإنهاء الحرب القائمة".

وأضاف الصحاف، أن "الوزير أكد حرص العراق لإنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن "موقف العراق في اتخاذ الحياد ينسجم مع أحكام الدستور العراقي وهو لا يعني الوقوف مع جهة ضد جهة أخرى، حيث أن العراق من الدول التي عانت من الحروب طيلة العقود الماضية وقد عانى الشعب العراقي من الحروب والحصار والمقاطعة، لذا فالعراق ضد أي حرب ونزاع مسلَّح بين الدول".

وتابع، أن "مبادرة جامعة الدول العربية إنما تهدف إلى الاستماع لكل الأطراف ذات العلاقة وتبادل وجهات النظر وصولا إلى حل يهدف إلى التهدئة وضبط النفس وإيقاف إطلاق النار، وبما يكفل عودة الاستقرار وإنهاء الأزمة الإنسانية القائمة".

وحضر الاجتماع سفراء كل من ألمانيا التي ترأس الدورة الحالية لمجموعة G7، والولايات المتحدة، اليابان، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا وكندا.

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بغداد تؤكد حرصها على إنهاء الحرب في أوكرانيا "بأسرع وقت ممكن"

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