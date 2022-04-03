الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

العامري: بريطانيا تتدخل باستمرار في الشأن العراقي

العامري: بريطانيا تتدخل باستمرار في الشأن العراقي
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

ابلغ رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، السفير البريطاني بوجود معلومات تؤكد التدخل المستمر في الوضع السياسي العراقي.

العالم - العراق

وقال العامري خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى العراق مارك باريسون ريتشاردسون، وفقاً لبيان لمكتبه، إن "العملية السياسية منذ 2003 الى اليوم بنيت على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي الاتفاق والشراكة والتوازن".

وأضاف العامري "لدينا معلومات من جهات مخابراتية اجنبية تؤكد تدخلكم المستمر في الوضع السياسي ونعتقد ان استقرار العراق هو استقرار المنطقة وعلى الجميع معالجة الانسداد السياسي من اجل استقرار المنطقة".

واوضح "نسعى الى تفاهم شيعي – شيعي وبالتأكيد سيؤدي ذلك الى تفاهم كردي – كردي وينهي الانقسام الحاصل في البيت الكردي والاطار لن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تحفظ حق المكون الشيعي في الحكومة والاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء".

روابط ذات صلة

العراق يعلن موقفه من هدنة اليمن

العراق يؤكد حرصه على إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية

الكاظمي والسيسي يؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين بلديهما

مكتب السيستاني يصدر توضيحاً بشأن رؤية هلال شهر رمضان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العامري: بريطانيا تتدخل باستمرار في الشأن العراقي

أردوغان: تركيا تشعر بالتداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا

المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك

جونسون لزيلينسكي: سنواصل دعم أوكرانيا وتصعيد العقوبات ضد روسيا

النخالة: مجاهدونا يرسمون ملامح مستقبلنا بعيداً عن قمم التطبيع

بغداد تؤكد حرصها على إنهاء الحرب في أوكرانيا "بأسرع وقت ممكن"