الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير زراعة لبنان: لا أزمة قمح أو سكر أو زيت في البلاد

وزير زراعة لبنان: لا أزمة قمح أو سكر أو زيت في البلاد
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، أن لا أزمة قمح أو سكّر أو زيت في لبنان، ولكن هناك أسعار مرتفعة نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية.

العالم - لبنان

أعلن الحاج حسن، خلال لقاء تكريميّ لعدد من فاعليات البقاع الغربي وراشيا، عن «خطة القمح، التي تبدأ بمواكبة ما هو مزروع الآن، حيث سيتمّ تنفيذ مسح دقيق لكل الأراضي المزروعة في الداخل وفي الساحل، ليكون لدينا معلومات حقيقية ودقيقة لكل مزارع، لنصل إلى مرحلة الدعم الذي سيكون مؤمّناً لنا من قِبل الدول والهيئات المانحة، فكل العمل الحكومي ينصب اليوم على الدعم باتجاه واحد وهو القمح».

وحول الضمانة لمزارعي القمح بأن الدولة ستستلم محصولهم، قال الحاج حسن: «لا يمكن للدولة اللبنانية وللخطة التي أطلقناها أن تنجح إذا لم تكن الضمانة موجودة»، مؤكّداً أن «الحكومة اللبنانية اتخذت القرار بالإجماع، أن يكون المحصول من القمح الطري والصلب بعهدة الحكومة اللبنانية ممثلةً بوزارة الإقتصاد، على أن توضع آلية واضحة لجهة الأسعار والتوقيت والدفع، ومن الآن حتى موسم الحصاد ستكون الأمور قد اكتملت بهذا الخصوص».

وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم وتقييد التحويلات المالية الكابيتال كونترول قال: «نحن كثنائي وطني في الحكومة كان لنا موقفاً وسجّلنا اعتراضاً، لأنه في الشكل والمضمون هناك أخطاء قانونية مميتة، وهناك إشكالية قانونية يجب أن تُحلّ والأمر بات في عهدة مجلس النواب».

روابط ذات صلة

عروض مساعدة لبنان والمانع الأمريكي

معركة الجبل: رهان الرياض الأخير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خشية من التصعيد.. اجراء اتصالات مصرية إسرائيلية عاجلة

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في باب العامود بالقدس المحتلة

الأحزاب التونسية ترفض دعوة سعيّد لاجراء حوار على مقاسه

شاهد: كابوس الأسود المنفردة يؤرق الاحتلال الاسرائيلي

اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لاغتيال رئيس كازاخستان

قتلى وجرحى بانفجار في ملهى ليلي في العاصمة الآذربيجانية باكو