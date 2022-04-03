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أفغانستان.. طالبان تحظر زراعة القنب والإتجار بالمخدرات في كافة أنحاء البلاد

أفغانستان.. طالبان تحظر زراعة القنب والإتجار بالمخدرات في كافة أنحاء البلاد
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

أصدرت حركة "طالبان" الأفغانية قرارا بحظر زراعة نبات القنب والإتجار في كافة أنواع المخدرات في أنحاء البلاد.

العالم - أفغانستان

وقال بيان للحركة، اليوم الأحد، إنه "وفقًا لمرسوم القائد الأعلى لإمارة أفغانستان الإسلامية، تم إبلاغ جميع الأفغان أنه، من الآن فصاعدًا، تم حظر زراعة القنب أو الخشخاش بشكل صارم في جميع أنحاء البلاد".

وبينت أنه "إذا خالف أي شخص المرسوم، سيتم إتلاف المحصول على الفور، وسيتم التعامل مع المخالف وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية".

كما يحظر التوجيه الصادر عن الحركة "بشدة استخدام ونقل وتجارة وتصدير واستيراد جميع أنواع المخدرات، مثل الكحول والهيروين والأقراص المخدرة والحشيش وما إلى ذلك، بما في ذلك مصانع المخدرات في أفغانستان".

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