أفغانستان.. طالبان تحظر زراعة القنب والإتجار بالمخدرات في كافة أنحاء البلاد

العالم - أفغانستان

وقال بيان للحركة، اليوم الأحد، إنه "وفقًا لمرسوم القائد الأعلى لإمارة أفغانستان الإسلامية، تم إبلاغ جميع الأفغان أنه، من الآن فصاعدًا، تم حظر زراعة القنب أو الخشخاش بشكل صارم في جميع أنحاء البلاد".

وبينت أنه "إذا خالف أي شخص المرسوم، سيتم إتلاف المحصول على الفور، وسيتم التعامل مع المخالف وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية".

كما يحظر التوجيه الصادر عن الحركة "بشدة استخدام ونقل وتجارة وتصدير واستيراد جميع أنواع المخدرات، مثل الكحول والهيروين والأقراص المخدرة والحشيش وما إلى ذلك، بما في ذلك مصانع المخدرات في أفغانستان".