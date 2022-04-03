أبرز عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 3 أبريل 2022

العالم - الصحافة الايرانية

اطلاعات..

القائد بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة..

(إعتماد إقتصاد قائم على العلم والمعرفة السبيل الكفيل بتحقيق التقدم الإقتصادي و مكافحة الفقر ).

جوان ..

الصواريخ والمسيرات اليمنية تقف وراء إيجاد وقف لإطلاق النار باليمن .

ابتكار ..

الأمم المتحدة تعلن عن توصل الأطراف اليمنية لإتفاق وقف لإطلاق النار لمدة شهرين .

سياست روز ..

الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية في العراق يطرح مبادرة للخروج من الأزمة السياسية .

خراسان ..

القوات الروسية تنسحب من حول العاصمة الأوكرانية كييف .

جام جم ..

مؤشرات حول إبتعاد كييف عن حلف الناتو وإقترابها من إتفاق سلام مع روسيا .

افكار ..

تركيا تبدي رفضها الإنضمام لمجموعة البلدان التي تفرض عقوبات على روسيا .

جمهوري اسلامي ..

أجواء ترحيب دولي بوقف إطلاق النار لمدة شهرين باليمن .

كار وكاركر..

الوزير عبد اللهيان .. إفتقار أمريكا للإرادة السياسية, عقبة تحول دون إبرام إتفاق بفيينا .

كيهان ..

القائد العام للحرس يحذر من تبعات أية تحركات للكيان الصهيوني بالخليج الفارسي .

ايران ..

هلع في الكيان الصهيوني من وقوع عمليات إستشهادية فلسطينية في شهر رمضان المبارك.

وطن امروز..

صندوق النقد الدولي .. العقوبات الغربية على روسيا ستضعف الدولار في الإقتصاد العالمي .

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها حول اليمن والذي يحمل عنوان (تراجع في إطار وقف لإطلاق النار )..

المبعوث الاممي الخاص بالازمة اليمنية هانس غروندنبیرغ اعلن عن توصل الاطراف اليمنية لاتفاق وقف لاطلاق النار لمدة شهرين ..

" إن هذا الإتفاق فرضته في الواقع الضربات اليمنية بالصواريخ والمسيرات لأهداف في العمق السعودي والإماراتي"

والاتفاق يتضمن وقف لكل العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية لمدة شهرين والسماح بدخول السفن الحاملة للوقود لميناء الحديدة بجنوب اليمن والذي تسيطر عليه حركة انصار الله, هذا بالاضافة الى اعادة فتح مطار صنعاء بشكل محدود .

وبالطبع من الصعب التكهن بما ستؤول اليه الامور في ظل خلفيات عدم التزام التحالف باتفاقيات سابقة في هذا المجال, ولكن مع ذلك يمكن القول ان ابرام مثل هذا الاتفاق يحمل في طياته فشل التحالف السعودي ومحاولاته اخفاء واقع هزيمته في الحرب التي يشنها منذ اكثر من سبع سنوات على اليمن.

جام جم ..

في السياق ذاته كتبت صحيفة جام جم في مقالها (السقوط السعودي)..

ليس هناك شك في ان الضربات اليمنية الناجحة الأخيرة لاهداف في العمق السعودي خاصة بالرياض وجيزان قد قلبت المعادلات الميدانية راسا على عقب لصالح حركة انصار الله اليمنية. فاستهداف منشآت ارامكو ومنشآت اقتصادية رئيسية اخرى بالسعودية وفشل التحالف في مواجهة هذه الضربات, كانا وراء اجبار التحالف السعودي على ابرام اتفاق وقف اطلاق النار .

"إن إتفاق وقف إطلاق النار المؤقت باليمن مؤشر واضح على واقع إنتصار المقاومة اليمنية وإعتراف التحالف السعودي بالهزيمة "

وبالطبع ستحافظ صنعاء على اليقظة واقصى درجات الحذر تحسبا لاحتمال تنصل الجانب الاخر او محاولة استغلاله لوقف اطلاق النار لتعزيز قدراته لمواصلة عدوانه. وفي كل الأحوال يحمل هذا الاتفاق في طياته واقع فشل وهزيمة التحالف السعودي مقابل صمود وبسالة الشعب اليمني .

خراسان ..

حول الحرب في اوكرانيا كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( الحرب الأوكرانية في معيار الربح والخسارة لأمريكا )..

الحرب في اوكرانيا مستمرة في شهرها الثاني حاملة معها المزيد من الدمار والدماء والتحديات, هذه الحرب التي تتحرك امريكا وحليفاتها لتحويلها لحرب بالنيابة مقابل روسيا, باتت تطرح تساؤلات عما حصدته امريكا من وراءها حتى الان وما فقدته بسببها .

نعم امريكا استطاعت اعادة الحياة لحلف الناتو ولهيمنتها على اوروبا بسبب هذه الحرب, كما عملت على اضعاف روسيا والاقتصاد الروسي, ولكن "كشفت هذه الحرب عن ضعف أمريكا وتضاؤل قدراتها إبان الأزمات الدولية الساخنة, كما كشفت عن إنحسار نفوذها بالعالم ".

الى جانب ذلك تواجه امريكا اتساع دائرة عدم ثقة العديد من حلفاءها واصدقاءها بها وبوعود الدعم الامريكية, كما ان امريكا انزلقت امريكا في حرب اقتصادية على روسيا لن يسلم الاقتصاد الامريكي والدولار من تبعاتها السلبية الخطيرة .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( أردوغان وثاني خيانة لفلسطين)..

في موقف صادم شجب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الصهيوني اسحاق هرتسوغ, العمليات الاستشهادية الفلسطينية الاخيرة بفلسطين المحتلة واصفا اياها بالارهابية المرفوضة, وليس هذا فحسب بل ان اردوغان ابدى تعاطفه مع اسر القتلى والجرحى الصهاينة في هذه العمليات ايضا.

"إن تصريحات أردوغان الذي سبق وأن إستضاف رئيس الكيان بأنقرة, تزيح الستار عن عمق العلاقات مع تل أبيب"

ويبدو واضحا ان السيد اردوغان قد نسى او انه يتناسى كل شيئ عن فلسطين والقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وذلك في معرض تطلعاته لتوثيق العلاقات مع هذا الكيان الغاصب مبديا امله في تطوير اواصر التعاون معه.

كيهان ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( أمريكا هددت بتصفية رئيس الوزراء الباكستاني ) كتبت صحيفة كيهان ..

ازاح رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان الستار عن تلقيه تهديات مباشرة من واشنطن بالاطاحة به وبحكومته وحتى بتصفيته في حالة رفض طلبها الداعي لإقامة قواعد عسكرية بالاراضي الباكستانية.

"عمران خان قال بصراحة إن أمريكا هددته بالقتل إذا ما واصل إصراره على رفض إقتراحها إقامة قواعد بباكستان ".

رئيس الوزراء الباكستاني أكد عزمه بمواصلة سياسات اسلام اباد المستقلة بعيدا عن اية املاءات امريكية على الرغم من هذه التهديدات. داعيا الى تعزيز وتوثيق اواصر التعاون مع البلدان المجاورة وبلدان العالم الاسلامي بشكل عام مشددا في نفس الوقت على رفض أية محاولات امريكية للتدخل في شؤون باكستان الداخلية .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن الحرب في اوكرانيا في مقالها ( الحرب الأوكرانية تتحول لإستنزافية )..

الحرب في اوكرانيا دخلت يومها التاسع والثلاثين وسط مؤشرات عن تراجع حدة العمليات العسكرية الروسية وانحسارها من حول العاصمة الاوكرانية كييف مع تحقيق نوع من التقدم النسبي في المفاوضات الروسية الاوكرانية .

"إن البيانات الروسية تتحدث عن تدمير مواقع ومنشآت عسكرية أوكرانية, وبيانات كييف تتحدث عن إنزال خسائر بالقوات الروسية"

ومسار التطورات الميدانية يعكس تركيزا عسكريا روسيا على مناطق بجنوب وجنوب شرق اوكرانيا خاصة بالقرم وباقليم دونباس وسواحل البحر الاسود, وبالطبع القصف الصاروخي والجوي الروسي مستمر ولكن, هذه الاجواء تعكس وجود احتمال تحول الحرب باوكرانيا الى حرب استنزاف مع استمرار شحنات الاسلحة الغربية للجيش الاوكراني, هذا مالم تؤدي المفاوضات بين موسكو وكييف الى نتائج نهائية حاسمة لانهاء النزاع .