الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس وزراء هنغاريا يحذر.. التدخل بنزاع أوكرانيا سيكون مأساة لبلادنا

رئيس وزراء هنغاريا يحذر.. التدخل بنزاع أوكرانيا سيكون مأساة لبلادنا
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن حزبه " الاتحاد المدني الهنغاري" سيعمل حال فوزه في الانتخابات البرلمانية، كل ما بوسعه لمنع البلاد من التدخل في النزاع بأوكرانيا.

العالم - أوروبا

وقال أوربان للصحفيين، بعد الإدلاء بصوته في الانتنخابات في واحد من مراكز الاقتراع ببودابست، اليوم الأحد، أنه يجب على بلاده أن لا تتدخل في الأحداث الأوكرانية، مشيرا إلى أن هنغاريا تقدم فقط مساعدات إنسانية لللاجئين الأوكرانيين.

ويرى أن المعارضة الهنغارية "لا تشعر بذلك وتريد اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تدخل هنغاريا في هذا النزاع". وعبر عن اعتقاده أن "ذلك (التدخل) سيكون مأساة بالنسبة لهنغاريا".

وتجري في هنغاريا، اليوم الأحد، الانتخابات البرلمانية التي ستتم وفق نتائجها تشكيل حكومة جديدة في البلاد. وتعمل في أراضي البلاد 10243 مركز إقتراع. وقال مكتب الانتخابات المركزي إن 7,7 مليون شخص يستطيعون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

روابط ذات صلة

هنغاريا: أوروبا لن تكون قادرة على استبدال الغاز الروسي بأمريكي باهظ الثمن

بودابست تتهم كييف بالتدخل في الانتخابات القادمة بالبلاد

وزير خارجية هنغاريا يتهم أوكرانيا بالتدخل في شؤون بلاده

هنغاريا تنفي تقارير تتحدث عن وجود صعوبات بتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: فلسطين علی صفيح ساخن خلال شهر رمضان

شاهد بالفيديو.. روسيا تواصل تدمير العسكرية الأوكرانية وقديرون يقول حانت ساعة الانتقام لدونباس

عبداللهیان: قريبون من التوصل إلى اتفاق في فیینا 

وزير الصناعة: نستهدف انتاج 1.5 مليون سيارة هذا العام

ما هو تاثير حليب اللوز على مرضى السكري؟

قاليباف: شهر رمضان فرصة لتعزيز الاخوة والتعاون والتضامن بين المسلمين