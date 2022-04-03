الجيش الايراني: اي معتد يعتزم الهجوم على البلاد سينال جزاء حماقته

العالم - ايران

وقال العميد حيدري في تصريح له اليوم الاحد: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الدولة الاكثر امنا في المنطقة وان اي معتد يعتزم الهجوم على البلاد سينال جزاء حماقته.

واشار الى ان القوة البرية اجرت تغييرات كبيرة في طبيعة وهوية وحداتها وقال: ان الجدارة متوفرة لدينا بحيث نتقبل القيام بالكثير من المهمات طوعيا.

ونوه الى انتشار وحدات القوة البرية للجيش في غرب وشمال غرب وجنوب غرب وجنوب شرق وشمال شرق البلاد قائلا: ان تواجد قوات الجيش في الحدود لا يعني ان هنالك خطرا يهدد البلاد بل ان هذا الامر يتم من اجل المزيد من الجهوزية والسيطرة الاستخبارية في الحدود.

واكد العميد حيدري بانه لا ينبغي الاطمئنان والاعتماد على الاجانب واضاف: انه علينا الوقوف امام مؤامرات الاعداء في ظل التكاتف والوحدة في المنطقة.

واوضح بان الامن الكامل والمستديم المبني على المعرفة والتكنولوجيا مستتب في الحدود وقال: ان الرصد والمراقبة الآلية يجريان في جميع حدود البلاد ويتم المضي الان في مسار النجاح والرفعة سيرا على نهج الشهداء الكرام وتحت قيادة ولي امر المسلمين.