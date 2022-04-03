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أوروبا
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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس العراقي برهم صالح: الحلّ الوحيد للازمات الاقليمية الراهنة ينبع من داخل المنطقة نفسها ويكمن في ارادة شعوبها بعيدا عن تدخل الاجانب
رئيسي: نؤكد ضرورة التعاون المؤثر والفاعل بين طهران وبغداد وبما يصب في تدعيم الاستقرار والامن على صعيد المنطقة
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال اتصال مع نظيره العراقي: اي دولة اسلامية تتجاهل مآرب امريكا واسرائيل السلطوية ستكون محط غضب المسلمين
امير عبداللهيان: نحن قريبون من التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا ونقلنا مقترحاتنا حول القضايا المتبقية إلى الجانب الأمريكي من خلال الاتحاد الأوروبي
الرئيس الباكستاني يعلن حل البرلمان ورئيس الوزراء عمران خان يدعو لانتخابات مبكرة
مراسل العالم: الوضع في العاصمة اسلام اباد شبيه بحالة الطوارئ والجميع ينتظرون اخبار القرارات بشان الانتخابات المبكرة
امير عبداللهيان:نحن قريبون من التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا ونقلنا مقترحاتنا حول القضايا المتبقية إلى الجانب الأمريكي من خلال الاتحاد الأوروبي
امير عبداللهيان يعرب عن ترحيبه ببيان مجلس الأمن الداعم لوقف إطلاق النار ويعتبر البيان الاحادي الجانب دون شجب الهجمات السعودية بانه غير بناء
امير عبداللهيان يؤكد على اهمية ارسال المساعدات الانسانية الى الشعب اليمني
امير عبداللهيان يعرب عن امله بانتهاء الحصار على الشعب اليمني بالكامل بالتزامن مع وقف اطلاق النار حتى لا تضيع هذه الفرصة المهمة
الرئيس الباكستاني يعلن حل البرلمان ورئيس الوزراء عمران خان يدعو لانتخابات مبكرة
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش
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