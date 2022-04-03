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الصحة الإيرانية تسجل 38 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 38 وفاة جديدة بكورونا
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية (حتى ظهر اليوم الاحد).

العالم - ايران
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاحد 3نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و315 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 1,275 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و167 الفا و646شخصا.

وأضافت أن 326 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 1,667 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و886 الفا و942 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 49 مليونا و598 ألفا و193 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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