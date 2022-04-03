الشيخ قاووق: لبنان قبل وبعد الإنتخابات لن يكون ساحة أمريكية

العالم - لبنان

كلام الشيخ قاووق جاء خلال حفلٍ تأبينيّ أقيم في حسينية بلدة جبشيت جنوب لبنان بمناسبة الذكرى السنويّة الأولى للشهيد المجاهد علي يونس وذكرى شهداء المواجهة البطولية في آذار 1984 ، حيث أكد قاووق أن التدخّلات الأميركية والسعودية فاضحة لكنّ كل هذه التدخلات مع أدواتهم في الدّاخل لن يستطيعوا أن يتجاوزوا حقيقة وواقع أنّ الأكثرية الشعبية في لبنان هي حزب الله.

وأضاف هذه الأكثرية ستبقى شوكة في عيون المعادين والحاسدين و15 أيار سيشهد أنّ جمهور المقاومة مجدّدًا سيثبت للقريب والبعيد أنّه أهل الوفاء وأهل أن يحمل المسؤولية ليحمي الكرامة والمقاومة، وليوجّه ضربةً سياسيّة كبيرة لكلّ مشاريع الإستهداف الخارجية للمقاومة.

الشيخ قاووق أضاف أدوات السفارات يستقوون بأميركا وبالمال السعودي والإماراتي، هذا الإستقواء دليل ضعف وليس دليل قوّة، والإستقواء بأميركا والسعودية لن يغيّر من معادلات وإنجازات المقاومة مثقال ذرّة"، مشيرًا إلى أن "هذه الأموال والتدخّلات ممكن أن تؤثّر عند أصحاب النفوس الضعيفة وليس عند جمهور المقاومة، لأنّ جمهور حزب الله هو أشرف وأعزّ من أن يخذُل المقاومة أو أنّ يُساوم عليها.. وجمهور حزب الله هو أشرف من أن يُباع أو يُشترى.

ولفت الشيخ قاووق إلى أنّ الجميع يتحضّر للإستحقاق الإنتخابي، وأميركا تنتظر النتائج، ولذا نقول للأميركيين ولأدواتهم في المنطقة أنّ لبنان قبل وبعد الإنتخابات لن يكون ساحة أميركيّة في خدمة الأهداف الإسرائيليّة"، وأضاف "هم يريدون لبنان مُنطلقًا لشرق أوسط جديد يقوم على مقربة من تحالفات إسرائيلية خليجيّة تغيّر وجه المنطقة".

