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قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي يحضر جلسة تلاوة القرآنِ الكريم التي تقام بمناسبة حلولِ شهرِ رمضان المبارك

الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

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