ساعات الصيام الأطول والأقصر في العالمين الاسلامي والعربي

العالم - تونس

وتختلف ساعات الصيام في شهر رمضان بين دولة وأخرى حسب خطوط الطول والعرض وموقعها من خط الاستواء، وفي رمضان هذا العام 2022م /1443 هـ ستكون أقصر ساعات الصيام في العالم في دول تقع جنوب خط الاستواء، بسبب أنّ عدد ساعات النهار تقل الآن في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، بينما أطول ساعات صيام ستكون في دول تقع أقصى الشمال.

ومن أبرز الدول الأطول في عدد ساعات صيام رمضان 2022 النرويج وجرينلاند وفنلندا، بمتوسط 20 ساعة صيام ، بينما تتصدر نيوزيلندا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وجزر القمر قائمة الدول صاحبة أقصر ساعات الصيام في العالم بمتوسط 11 ساعة ونصف.

ساعات الصيام بالدول العربية:

الصومال: نحو 13ساعة و30 دقيقة.

سوريا: نحو 14 ساعة.

السودان: نحو 14ساعة و20 دقيقة.

اليمن: نحو 14 ساعة و27 دقيقة

البحرين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

موريتانيا: نحو 14 ساعة و32 دقيقة.

مصر: نحو 15 ساعة

قطر: نحو 15 ساعة.

السعودية: نحو 15 ساعة.

الإمارات: نحو 15 ساعة.

الكويت: نحو 15 ساعة.

سلطنة عمان: نحو 15 ساعة.

الكويت: نحو 15 ساعة.

لبنان: نحو 15 ساعة.

الأردن: نحو 15 ساعة.

فلسطين: نحو 15 ساعة.

ليبيا: نحو 15 ساعة.

تونس: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

الجزائر: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

المغرب: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

العراق: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2022 في العالم الاسلامي

وفي ما يأتي عدد ساعات الصيام في اليوم في عدد من الدول في رمضان 2022 مرتبة من الأقصر إلى الأطول.

إيران: نحو 16 ساعة.

ماليزيا: نحو 12 ساعة.

سنغافورة: نحو 13 ساعة و30 دقيقة.

السنغال: نحو 14 ساعة.

تركيا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الهند: نحو 15 ساعة.

باكستان: نحو 16 ساعة

أفغانستان: نحو17 ساعة.

ساعات الصيام الاطول في العالم في رمضان 2022:

أسكتلندا: 18 ساعة.

سويسرا: 18 ساعة.

بولندا: 18 ساعة و30 دقيقة.

النرويج: 20 ساعة.

فنلندا: 20 ساعة.

غرينلاند: 20 ساعة.

روسيا: 20 ساعة.