شاهد: هذا ما يجب على السياسيين فعله لتجنب سيناريو خطير بتونس

خاص بالعالم

الرئيس قيس سعيد الذي كثف اتصالاته مع عدد من قادة الدول العربية خلال الساعات الأخيرة شدد في كلمة له على مواصلة سياساته في تطهير البلاد حسب قوله، والاستعداد لعقد حوار وطني على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية التي شارك فيها خمس مائة الف تونسي من اجمالي ثمانية ملايين ناخب حسب الأرقام الرسمية.

الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعلن دعمه لقيس سعيد لكنه لا يخفي مخاوفه من تفرده بالحكم، اعتبر امينه العام ان الحوار الوطني يجب أن يبنى على اساس التشاركية في اتخاذ القرار وان يجمع الأحزاب والمنظمات التي تتقاطع مواقفها مع مسار 25 جويلية.

