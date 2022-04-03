تفاصيل لقاء وفد حماس برئاسة هنية مع وزير خارجية قطر

العالم - فلسطين

وقالت "الحركة"، في تصريح صحفي أصدرته مساء اليوم الأحد، إن وفد الحركة استعرض آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتصعيد الصهيوني في الضفة المحتلة، وعمليات القتل التي يقوم بها الاحتلال.

وبينت أن الوفد شرح أيضاً واقع الأسرى في السجون، وتطرق إلى حصار قطاع غزة، ومحاولات تهويد القدس، وأكد أن الشعب الفلسطيني متيقظ وحذر من الممارسات الإسرائيلية.

وضم الوفد إلى جانب "هنية" القادة خالد مشعل، موسى أبو مرزوق، وحسام بدران.

وأشاد الوفد بمواقف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تجاه الشعب الفلسطيني، إلى جانب المنحة القطرية التي تجددت خلال العام الجاري، ومواقف قطر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية في المحافل المختلفة، مؤكداً متانة العلاقة مع دولة قطر الشقي.