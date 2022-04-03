فرص هدنة اليمن لتسوية شاملة وباكستان تحل الحكومة والبرلمان وتدعو لانتخابات مبكرة

خاص بالعالم

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي ان الهدنة تعني توقف كل العمليات العسكرية الهجومية برًا وجوًا وبحرًا'. وأكد المبعوث الأممي أن 'نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر بتنفيذ اتفاق الهدنة بما يتضمن الإجراءات الإنسانية المصاحبة'.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. اعلان الرئيس الباكستاني عارف علوي حلّ برلمان البلاد، بناء على نصيحة من رئيس الوزراء عمران خان.

و جاء هذا القرار بعد لحظات من رفض نائب رئيس مجلس الأمة 'قاسم صوري' اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء واصفا إياه بأنه يتعارض مع المادة الخامسة من الدستور.

ووافق البرلمان الباكستاني أواخر آذار مارس المنصرم على اقتراح سحب الثقة من حكومة خان، فيما رأت الحكومة اقتراح سحب الثقة مؤامرة ممولة من الخارج.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.