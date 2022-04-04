مسار الازمة السياسية والدستورية في تونس

العالم – خاص بالعالم

ويعتقد بلقاسم حسن ان مجلس نواب الشعب حسب الفصل الـ80 كان يجب مواصة انعقاده دون انقطاع وان سعيد كان مغل ومشق لاعتقاده بان التجميد هو الحل.

واكد مستشار رئيس حركة النهضة انهم لا ينازعون شرعية الدولة وانما يعترفون به كرئيس للجمهورية لكنه احال كل السلطات التشريعية والتنفيذية الى نفسه وتدخل في السلطة القضائية وانفرد بالسلطة.

من جانبه قال عضو حركة الشعب محسن عرفاوي ان اجراءات 25 يوليو تعتبر الرئيس قد تباطأ بحل مجلس النواب وعقد انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

واكد عضو حركة الشعب ان هذا التباطأ والارباك هو ما اوصل مجموعة من النواب لتنظيم جلسة عامة افتراضية على اثرها كان ردة فعل رئيس الدولة بحل مجلس نواب الشعب.

واشار محسن عرفاوي الى ان هذا القرار يجب ان يتبعه قرارات اخرى تضمن الاستقرار السياسي في البلاد واولها تنظيم انتخابات مبكرة.

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https://www.alalam.ir/news/6114198

https://www.alalam.ir/news/6114208