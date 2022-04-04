الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مسار الازمة السياسية والدستورية في تونس

الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر مستشار رئيس حركة النهضة بلقاسم حسن ان الرئيس قيس سعيد يرى بان البلاد دخلت مرحلة تنازع الشرعيات بعد الجلسة الاخيرة لاعضاء في البرلمان والقرار بحله لكن النهضة ترى انها في قلب الشرعية والدستور.

العالم – خاص بالعالم

ويعتقد بلقاسم حسن ان مجلس نواب الشعب حسب الفصل الـ80 كان يجب مواصة انعقاده دون انقطاع وان سعيد كان مغل ومشق لاعتقاده بان التجميد هو الحل.

واكد مستشار رئيس حركة النهضة انهم لا ينازعون شرعية الدولة وانما يعترفون به كرئيس للجمهورية لكنه احال كل السلطات التشريعية والتنفيذية الى نفسه وتدخل في السلطة القضائية وانفرد بالسلطة.

من جانبه قال عضو حركة الشعب محسن عرفاوي ان اجراءات 25 يوليو تعتبر الرئيس قد تباطأ بحل مجلس النواب وعقد انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

واكد عضو حركة الشعب ان هذا التباطأ والارباك هو ما اوصل مجموعة من النواب لتنظيم جلسة عامة افتراضية على اثرها كان ردة فعل رئيس الدولة بحل مجلس نواب الشعب.

واشار محسن عرفاوي الى ان هذا القرار يجب ان يتبعه قرارات اخرى تضمن الاستقرار السياسي في البلاد واولها تنظيم انتخابات مبكرة.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6114198

https://www.alalam.ir/news/6114208

روابط ذات صلة

إضراب عام في قطاع الإعلام العمومي في تونس

إمكانية صمود الهدنة في اليمن ومسار التصعيد في تونس

تونس.. سعيد يفتتح حواراً مشروطاً: الأغلبية معي

الغنوشي يستدعى للمثول أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسار الازمة السياسية والدستورية في تونس

في العهد السلماني.. الحرمين الشريفين حلال للصهاينة وحرام للفلسطينيين

انتهاء مهلة تشكيل لوائح الانتخابات النيابية في لبنان

وفد صندوق النقد يعقد اجتماعا مع الهيئات في بيروت

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

قاليباف: تعزيز الانتاج المعرفي يعد اولوية لمجلس الشورى الاسلامي