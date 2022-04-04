اغتيال قيادي بارز من قوات "حفتر" في بنغازي

العالم - ليبيا

وأفادت مصادر محلية من مدينة بنغازي، بمقتل "بومدين" القيادي بقوات "حفتر"، بعد تعرضه لوابل من إطلاق النار، في شارع فينسيا وهو أكبر شارع تجاري في مدينة بنغازي، من قبل مجهولين، لاذوا بالفرار.

ووفق المصادر، فإن السلطات فتحت تحقيقا فوريا في الأمر، وجاري تفريغ محتوى كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية في موقع الجريمة.

و"بومدين" هو ضابط بقوات البحث الجنائي الليبي (شرطة) قبل أن ينتقل للعمل بقوات الشرق التي يقودها "حفتر"، والتي ترأس فيها إحدى الوحدات العسكرية التابعة للواء "مجحفل طارق ابن زياد" الذي يعد القوة الأكبر والأكثر تجهيزا بقيادة صدام خليفة حفتر.

ويعد اغتيال اليوم هو الثاني بعد انتهاء الحرب في مدينة بنغازي بعد اغتيال النقيب "محمود الورفلي"، قائد الكتيبة (50) صاعقة التابعة لقوات شرق ليبيا في 24 مارس/آذار 2021.

وقبل ذلك، كانت عمليات الاغتيال تحدث بشكل يومي في المدينة، حيث يلقى العشرات من قوات الشرطة والجيش والصحفيين وأنصار نظام القذافي السابق حتفهم بشكل يومي منذ عام 2012.