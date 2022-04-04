الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس وليبيا إلى المزيد من التعاون الإقتصادي

تونس وليبيا إلى المزيد من التعاون الإقتصادي
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

بحث محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

العالم - تونس

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية في بيان على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" أن اللقاء شهد طرح ومناقشة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الجارين.

كما ناقش المسؤولان طرق تسهيل الإجراءات المالية لصالح الشركات والمستثمر المحلي والأجنبي.

وشدد الحويج على ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في دعم القطاع الخاص باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني والعمل على إيجاد قنوات تواصل مباشرة لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتوفير بيئة العمل المناسبة لعقد شراكة طويلة الأمد تسهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.

كما توافق الجانبان على وضع بطاقات خاصة لرجال الأعمال حتى يتم معاملتهم معاملة خاصة وكذلك دراسة سبل حماية أموال الليبيين في تونس و إجراء مصالحات عادلة للأموال المصادرة من الليبيين ما بعد أحداث الثورة.

روابط ذات صلة

مسار الازمة السياسية والدستورية في تونس

تونس.. سعيد يفتتح حواراً مشروطاً: الأغلبية معي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشر روح التكافل من سد الحاجة الى التنمية

اجتماع هام تحتضنه 'صلاح الدين' لحل مشاكل النازحين والمهجرين

مؤتمر "لافروف"و "ابوالغيط"وزيارة عربية مرتقبة لموسكو

مدير وكالة الفضاء الروسية يحذر الناتو: نحن نراقبكم

ماكرون يؤيد فرض عقوبات جديدة على روسيا

تونس وليبيا إلى المزيد من التعاون الإقتصادي