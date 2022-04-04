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الرحلات الدولية عبر مطارات ايران تنمو 192 بالمئة

الرحلات الدولية عبر مطارات ايران تنمو 192 بالمئة
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مشرف شركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية، أن الرحلات الدولية عبر مطارات البلاد في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2022 نمت 192 بالمئة على أساس سنوي.

العالم - ايران

وأوضح " حميد رضا سيدي" في تصريح اليوم الاثنين، أن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة بلغت 16145 رحلة في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2022، بنمو 192 بالمئة صعودا عن 47096 رحلة المسجلة في الفترة المناظرة 2021.

وأستطرد أن حجم الرحلات الجوية سجل أعلى نسبة في قطاع الطيران الايراني خلال الفترة المذكورة وذلك بعد عامين من الظروف الصعبة التي شهدها القطاع في كل العالم جراء جائحة كورونا ما أدى الى انخفاض شديد في مستويات الرحلات.

من جهة ثانية أكد أن حركة مطارات البلاد في السنة المالية المنصرمة شهد 399415 رحلة بنمو 44 بالمئة على اساس سنوي، منها 174465 رحلة داخلية.

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