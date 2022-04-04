أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين 4 ابريل 2022

ابرار ..

رئيس الجمهورية لنظيره العراقي هاتفيا.. ندعم تعزيز مكانة العراق إقليميا ودوليا .

آفتاب يزد ..

الوزير عبد اللهيان .. إقتربنا من إبرام إتفاق في فيينا, والكرة باتت في ملعب أمريكا .

جام جم ..

السعودية تنتهك إتفاق وقف اطلاق النار في اليمن قبل أن يجف حبر توقيعه.

جوان ..

الكرملين يعلن أن هدف روسيا بأوكرانيا, ضمان إستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك .

كيهان ..

هزات إقتصادية إرتدادية للحرب الأوكرانية بأوروبا .. تصاعد مؤشرات الفقر بألمانيا .

اطلاعات ..

الرئيس الباكستاني يعلن عن حل البرلمان, وعمران خان يدعو لمظاهرات ضد أمريكا .

خراسان ..

باكستان في طريق عدم الإستقرار .. حل البرلمان والحكومة .

عصر ايرانيان..

الفصائل الفلسطينية تلوح برد حازم على أية جريمة يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين .

رسالت ..

وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس يعترف بهشاشة الأوضاع الأمنية بكيان الإحتلال.

حمايت ..

كوريا الشمالية تحذر بالرد بدون رحمة على أي هجوم يستهدفها .

ايران ..

بدء مهلة الأربعين يوما التي حددها التيار الصدري لتشكيل حكومة جديدة في العراق .

ابتكار ..

موسكو ..المفاوضات مع أوكرانيا لم تحقق التقدم اللازم لعقد إجتماع بين بوتين وزيلينسكي .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين

جوان..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( هلع في قلب فلسطين المحتلة )..

يعيش الصهاينة اجواء رعب وهلع في تل ابيب وكل ارجاء فلسطين المحتلة مع تزايد العمليات الاستشهادية والهجمات الفلسطينية, فخلال اقل من شهر عصفت نحو ستة عشر عملية فلسطينية بعضها كان استشهاديا بمستوطنات وبلدات صهيونية في عمق فلسطين المحتلة وكذلك بالضفة الغربية.

"إن هلع الصهاينة تضاعف مع حول شهر رمضان المبارك خوفا من إتساع وتزايد الهجمات الإستشهادية"

والتطور الاكثر خطورة ورعبا للصهاينة تمثل في وقوع هجمات فلسطينية في مناطق واماكن بفلسطين المحتلة كان الكيان يتصور انها الاكثر امنا, وهذا التطور يفسر معنى تلويح المقاومة الفلسطينية من ان عملياتها المستقبلية لن تتحدد باية حدود جغرافية وان الاتي سيكون اعظم للكيان الصهيوني. لذلك لم يكن من العجيب ان يحذر وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس من هشاشة الاوضاع الامنية بالكيان ولا ان تعقد حكومة نفتالي بينيت اجتماعا طارئا بشأن الهجمات الفلسطينية .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان عن اتفاق الهدنة باليمن ووقف اطلاق النار لمدة شهرين في مقالها ( الرياض ومحاولة الخروج من المستنقع )..

ان اتفاق الهدنة ووقف اطلاق النار, يجسد واقع اعتراف السعودية بفشل الحرب التي تقودها منذ اكثر من سبع سنوات على اليمن وشعبه المظلوم, وبفشل تحالفها في تحقيق اي انجاز ميداني .

"إن إبرام إتفاق هدنة لا يعكس رغبة بن سلمان في السلام أبدا بل إذعانه بفشل حربه الوحشية على اليم"

ومثل هذا الاتفاق الذي لم تطرح السعودية وعبر اياديها اية شروط فيه, يعطي فكرة واضحة حول توصل الرياض وحليفاتها لقناعة باستحالة الحاق هزيمة بحركة انصار الله التي استطاعت نقل نيران الحرب للعمق السعودي والاماراتي بشكل واسع بصواريخها البالستية ومسيراتها الهجومية.

ان هذه الهدنة يمكن ان تشكل بداية لطريق احلال السلام باليمن هذا اذا ما كانت الرياض جادة حقا في محاولاتها للخروج من رمال اليمن المتحركة بما تبقى لها من ماء الوجه .

آفتاب يزد...

صحيفة آفتاب يزد نشرت تقريرا حول الاجواء والتطورات بباكستان يحمل عنوان ( الرئيس الباكستاني يحل البرلمان ) كتبت فيه..

باكستان تشهد تطورات متسارعة بعد رفض مشروع قرار بالبرلمان لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان على خلفية مأخذ ترتبط بسياساته الاقتصادية واتهامات بتجذر الفساد بمؤسسات الدولة .وفي احدث تطور ...

"صادق الرئيس الباكستاني عارف علوي على طلب عمران خان بحل البرلمان وبإجراء إنتخابات برلمانية جديدة "

بدوره اعلن عمران خان عن حل الحكومة واستمرار ادارتها للاعمال لحين اجراء انتخابات نيابية خلال ثلاثة اشهر وتشكيل حكومة جديدة. وفي تطور اخر دعا خان مؤيديه وانصاره للخروج بمظاهرات مناهضة لامريكا التي اتهمها بالتدخل في شؤون باكستان ومحاولة اسقاطه عبر تحريض قوى وتنظيمات جهات داخلية .

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت عن اتفاق الهدنة ووقف اطلاق النار في اليمن في مقالها ( من أين جاء وقف إطلاق النار ؟) ..

تحاول السعودية الايحاء بانها تريد احلال السلام باليمن بعد اكثر من سبع سنوات من الحرب التي تقودها على هذا البلد, وبانها استجابت لطلب مجلس التعاون الخليجي بتنظيم اجتماع يمني يمني بالرياض لأجل ذلك. الا ان الواقع هو شيئ اخر تماما ..

"إن الصواريخ والمسيرات اليمنية هي التي دفعت السعودية للإستنجاد بمجلس التعاون لإخفاء هزيمتها باليمن عبر مبادرة المفاوضات "

ان النظام السعودي عرقل كل انواع الجهود الدولية والاقليمية الداعية لوقف الحرب على اليمن كل هذه السنوات وانتهك كل اتفاقيات وقف اطلاق النار, الا ان تغير المعادلات الميادنية لصالح حركة انصار الله وبشكل استراتيجي وضع النظام السعودي في الزاوية تماما ودفعه للتحرك من اجل الخروج من رمال اليمن المتحركة املا في العتيم على حقيقة هزيمته.

عصر ايرانيان ..

كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها ( الإسقاطات الأوروبية بمسار إحياء الإتفاق النووي )..

جسدت التصريحات التي ادلى بها المسؤول عن السياسة الخارجية الاوروبية "جوزيب بوريل " مؤخرا حول مفاوضات فيينا النظرة العدائية الغربية المعهودة لبلادنا. ان ما يحدث منذ اسابيع على صعيد المفاوضات الخاصة باحياء الاتفاق النووي بفيينا, هو اثارة الترويكا الاوربية والى جانب امريكا ضجة مفتعلة تحمل ايران مسؤولية تعثر وتاخر المفاوضات.

"إن الترويكا الاوروبية تتحرك بإطار إملاءات أمريكية لوضع عقبات بطريق التوصل لإتفاق جيد وواقعي بمفاوضات فيينا "

وما تريده واشنطن وحليفاتها الاوروبيات هو اتفاق لا يتضمن الغاء الحظر بالكامل ولا اجراء اية اختبارات لمصداقية الالغاء ولا يتضمن اية ضمانات بعدم تكرار التنصل الامريكي. وبعبارة اخرى تتجاهل القوى الغربية مطالبات ايران الرئيسية في مفاوضات فيينا ومع ذلك تحاول هذه القوى القاء مسؤولية تاخر المفاوضات وتوقفها على كاهل بلادنا .

مردم سالاري ..

سلطت صحيفة مردم سالاري الضوء على اجواء الانتخابات الرئاسية الفرنسية القريبة وكتبت في تقريرها ( تقدم لوبن عشية الإنتخابات )..

تحدثت نتائج احدث استطلاعات للرأي في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية عن تقلص المسافة بين ابرز مرشحين اي الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون ومنافسته القوية زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف "مارين لوبن".

"إن نتائج أهم إستطلاع للرأي قبل أسبوع من الإنتخابات تمخضت عن حصول ماكرون على 27% ولوبن 22% "

وتقول محافل صحفية فرنسية ان شعبية ماكرون تحسنت بفضل تحركاته الاخيرة الخاصة بالتوسط بين موسكو وكييف بالحرب الاوكرانية, الا ان الانتخابات قد تشهد مفاجآت غير محسوبة على غرار صعود مرشحين اخرين, فهناك مرشح اليسار الراديكالي " جان لوك ميلتشون" زعيم حزب " فرنسا المتمردة " الذي كسب تحالفات مع الخضر وتنظيمات سياسية صغيرة .