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بحفل تكريمي.. طلبة سوريا في كوبا يودعون السفير ميا

بحفل تكريمي.. طلبة سوريا في كوبا يودعون السفير ميا
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

كرم الطلبة السوريون الدارسون في كوبا وأبناء الجالية السورية فيها سفير سوريا لدى هافانا الدكتور ادريس ميا تقديرا للجهود التي بذلها خلال سنوات عمله في هذا البلد.

العالم - سوريا

وفي حفل وداع للدكتور ميا بمناسبة انتهاء مهامه أعرب الطلبة والجالية عن فائق تقديرهم للجهود التي بذلها في سبيل تطوير العلاقات مع كوبا وعلى ما قدمه لهم من رعاية واهتمام.

وجدد الطلبة والجالية في كلمتهم وقوفهم إلى جانب وطنهم في حربه ضد الإرهاب معربين عن ثقتهم بالقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد وبأبطال الجيش العربي السوري وبخروج سوريا منتصرة في الحرب العدوانية التي تتعرض لها.

بدوره أكد السفير ميا ضرورة أن يكون أبناء الجالية والطلبة خير رسل لسوريا في الخارج وأن يولي الطلبة كل الاهتمام لتحصيلهم العلمي واكتساب المهارات والمعارف تمهيداً لوضعها في خدمة وطنهم.

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