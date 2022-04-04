المحكمة الاتحادية ترد دعوى مقامة حول رفع سعر الدولار

العالم - العراق

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن "المحكمة الاتحادية عقدت اليوم الاثنين، جلسة للبت بالدعوى المقامة ضد رفع سعر الدولار".

واضاف مراسل الوكالة ان "المحكمة قررت رد الدعوى".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قررت الاثنين 14 الشهر الماضي، تأجيل دعوى رفع سعر صرف الدولار، الى (اليوم) الرابع من نيسان.

وذكر إعلام المحكمة في بيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل دعوى 32 اتحادية (رفع سعر صرف الدولار) الى الرابع من نيسان".

وكانت المحكمة الاتحادية، قررت استدعاء كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، للمثول أمامه بجلسة خاصة بشأن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، والاستعانة بالخبراء الاقتصاديين، باسم جميل وعبد الرحمن نجم.

يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.