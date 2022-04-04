الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-04-2022

الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 04-04-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يوقع مرسوما بفرض قيود على دخول مواطني الدول غير الصديقة إلى روسيا

بطريقة مدهشة.. كشف كوكب خارج المجموعة الشمسية (فيديو)

مصادر: الرياض تتخذ خطوات للإطاحة بـ'هادي'

بالفيديو.. إسلامي: الاستكبار العالمي يسعى لمنع إيران من تحقيق التطور

هيئة الطيران في صنعاء تكشف حقيقة هبوط الطائرات بمطار صنعاء

الاحتلال يخفي حقيقة وقوع انفجار في غوش دان