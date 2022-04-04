منظمة أمريكيون: تمييز طائفي ممنهج وواسع في البحرين

العالم- اليمن

وقالت مندوبة المنظمة إنه "مع اندلاع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، "قامت الحكومة البحرينية بتسييس الهوية الطائفية للأغلبية الشيعية، مستخدمة ذلك كمقدمة لحملتها العنيفة"، ويأتي ذلك خلال مداخلةٍ للمنظمة ضمن أعمال الدورة التاسعة والأربعين، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وأشارت إلى استمرار الخطاب التحريضي ضد الطائفة الشيعية في البحرين منذ ذلك الوقت، حيث واجه المصلون قيودًا غير مبررة على حريتهم الدينية، وتم نبْذ أعضاء المعارضة ووصفهم بأنهم "عملاء غير وطنيين"، بالإضافة إلى نشر وسائل الإعلام الحكومية؛ مقالاتٍ تسرد مثل هذه الروايات، كما تنشر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي خطاب الكراهية، الذي يصف المواطنين الشيعة بالعملاء والإرهابيين".

وأكدت المندوبة فشل شعبة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية البحرينية، باستمرار في محاسبة هؤلاء المحرضين، بينما ركزت فقط على استهداف النشطاء ومنتقدي الحكومة، وهو ما يُعد دعمًا ضمنيًا في إطار تمييزها الممنهج الواسع ضد الطائفة الشيعية، سواء من حيث المشاركة السياسية، أو التوظيف في الأمن، والحرية الدينية.