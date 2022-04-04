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بيان رسمي يوضح تفاصيل حادثة التفجير الإرهابي في نينوى

بيان رسمي يوضح تفاصيل حادثة التفجير الإرهابي في نينوى
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، اصابة ضابطين ومنتسبين اثنين خلال تفتيش أنفاق بعملية أمنية في سلسلة جبال نويجيط جنوب غربي نينوى، فيما أشارت إلى أن طيران القوة الجوية نفذ غارتين أسفرتا عن قتل الإرهابيين الذين كانوا بداخله الانفاق.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان ، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت قوة من اللواء ٧٥ في الفرقة ١٦ ضمن قيادة عمليات نينوى، واجب بحث وتفتيش في سلسلة جبال نويجيط جنوب غربي نينوى، ولاحظت مجموعة من الإنفاق وتم قتل احد الارهابيين الانتحاريين في اشتباك للقوة، فيما فجر إرهابي انتحاري نفسه داخل إحدى الإنفاق، مما تسبب باصابات طفيفة لاثنين من الضباط واثنين من المراتب".

وأضاف البيان، إنه "بعدها اوعزت خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة للقوة بالانسحاب والابتعاد عن الإنفاق، لكي تقوم طائرات القوة الجوية بتنفيذ المعالجه التي بدورها نفذت ضربتين جويتين على نفقين، أسفرتا عن قتل الإرهابيين الذين كانوا بداخلهما".

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