الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

حادث سير مروع في السودان ..اليك التفاصيل

حادث سير مروع في السودان ..اليك التفاصيل
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 4 آخرون إثر تصادم سيارتين على طريق بربر أبو حمد بولاية نهر النيل شمالي السودان.

العالم - السودان

ونقلت وكالة "سونا" بأن حادث السير وقع نتيجة اصطدام سيارة بأخرى بسبب السرعة الزائدة مما تسبب في اشتعال النيران في العربتين واحتراقهما بالكامل، مشيرة إلى أنه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى عطبرة لتلقي العلاج، كما توجهت شرطة الدفاع المدني إلى بربر، وفور تلقي شرطة المرور البلاغ تحركت دوريات المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت أن في ولاية غرب دارفور أدى حادث مروري نتج إثر انقلاب عربة إلى مصرع عدد 3 أشخاص وإصابة آخرين، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

السودان..الجبهة الثورية تعلن عن خارطة طريق لحل أزمة البلاد

اتفاق ينهي الخلاف بين قيادات جنوب السودان

مصر تقرر إعفاء السودانيين من غرامات التأخير لتجديد الإقامة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إقبال كبير على مراكز التسوية في ريف حلب

ألمانيا تعتبر الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الراهن مستحيلا

مدير مطار صنعاء يكشف موعد بدء أولى الرحلات بين صنعاء والقاهرة

حادث سير مروع في السودان ..اليك التفاصيل

الى خالد بن بندر.. آل سعود وآل الشيخ توأم برأس واحد

بالفيديو.. استمرار الأزمة السياسية في العراق..لهذا السبب