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المغرب يعتزم زيادة الرحلات الجوية مع الكيان الصهيوني

المغرب يعتزم زيادة الرحلات الجوية مع الكيان الصهيوني
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

كشف المكتب الوطني المغربي للسياحة أنه يسعى خلال العام الجاري 2022، إلى استقطاب ما يقرب من 200 ألف زائر إسرائيلي من خلال رفع عدد الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب ومراكش إلى 8 رحلات في الأسبوع، على أن يرتفع العدد مع السنوات القليلة المقبلة.

العالم - المغرب

ونقل موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" أن وفد المكتب الوطني للسياحة، الذي شارك في معرض سوق السياحة المتوسطي الدولي بتل أبيب، يومي 29 و30 مارس/ آذار المنصرم، قد عقد لقاءات مع شركة "اركيا" التي تُعدّ ثالث شركة إسرائيلية متخصصة في النقل الجوي بعد "إل عال" و"يسرائير"، بهدف مناقشة إمكانية إطلاق خطوط جوية جديدة بين الاحتلال والمغرب.

وتحدثت تقارير سياحية أن حوالي 8 ملايين إسرائيلي يسافرون خارج الاحتلال نحو الوجهات السياحية الدولية، وبالتالي فإن المغرب يراهن على استقطاب أكبر عدد منهم مع وجود حوالي مليون إسرائيلي من أصول مغربية ترغب في إحياء ذكرى أسرهم.

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