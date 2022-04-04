المغرب يعتزم زيادة الرحلات الجوية مع الكيان الصهيوني

العالم - المغرب

ونقل موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" أن وفد المكتب الوطني للسياحة، الذي شارك في معرض سوق السياحة المتوسطي الدولي بتل أبيب، يومي 29 و30 مارس/ آذار المنصرم، قد عقد لقاءات مع شركة "اركيا" التي تُعدّ ثالث شركة إسرائيلية متخصصة في النقل الجوي بعد "إل عال" و"يسرائير"، بهدف مناقشة إمكانية إطلاق خطوط جوية جديدة بين الاحتلال والمغرب.

وتحدثت تقارير سياحية أن حوالي 8 ملايين إسرائيلي يسافرون خارج الاحتلال نحو الوجهات السياحية الدولية، وبالتالي فإن المغرب يراهن على استقطاب أكبر عدد منهم مع وجود حوالي مليون إسرائيلي من أصول مغربية ترغب في إحياء ذكرى أسرهم.