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تأكيداً لرفض التطبيع..

لاعب كويتي ثالث ينسحب قبل مواجهة خصمه "الإسرائيلي" في دبي

لاعب كويتي ثالث ينسحب قبل مواجهة خصمه
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

رفض لاعب المنتخب ‫الكويتي "محمد الفضلي" (19عامًا)، الأحد، مواجهة لاعب إسرائيلي في دور المجموعات من بطولة العالم للمبارزة، المقامة في مدينة دبي الإماراتية، وهي الخطوة الثالثة من نوعها للاعب كويتي خلال 2022.

العالم- الكويت

وكان الفضلي انسحب من بطولة العالم للمبارزة المقامة في هولندا عام 2019، رفضًا لمنازلة لاعب يمثل كيان الاحتلال الإسرائيلي؛ وسط احتفاء شعبي بمواقفه الرافضة للتطبيع.

وقالت منصة "مقاطعة" على حسابها في تويتر: محمد الفضلي .. بطل كويتي عربي جديد يصفع التطبيع الرياضي وينسحب من بطولة دبي العالمية رفضًا لمواجهة أحد لاعبي الاحتلال".

وأضافت المنصة، مشيدة بالانسحاب: "حيّوا البطل محمد .. حيّوا الكويتي".

ولاقى انسحاب اللاعب الفضلي ارتياحاً واسعاً لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الناشط الفلسطيني معتز أبو ريدة، على حسابه في تويتر: "من جديد الكويت وأبناؤها البارّون يرفضون إلا أن يبقوا في صدارة لوحة الشرف التي تدافع عن فلسطين وقضيتها المركزية".

واختتم: "ألا بورك الأحرار بورك رجالك يا كويت".

وهذه ثالث مرة ينسحب فيها لاعب كويتي قبل مواجهة لاعب "إسرائيلي" في الإمارات منذ بداية 2022، دعما للقضية الفلسطينية، ورفضاً للتطبيع.

وكان لاعب الرياضة المائية الكويتي "عبدالرزاق البغلي"، انسحب بداية مارس الماضي من سباق "الموتوسيرف"، في بطولة أبوظبي الدولية، رفضا لمواجهة خصم "إسرائيلي".

وفي 22 يناير الماضي، انسحب لاعب المنتخب الكويتي للتنس "محمد العوضي"، من الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عامًا، والمقامة في مدينة ‫دبي بالإمارات، لذات السبب.

ووقعت أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي منتصف سبتمبر 2020 اتفاقية تطبيع العلاقات برعاية البيت الأبيض، تبعها توقيع اتفاقيات تعاون واسعة.

وتشهد العلاقات الإسرائيلية، خلال الفترة الأخيرة، تناميا ملحوظا وتطبيعا مع دول عربية، إلا أن الكويت تبقى من الدول التي تؤكد تمسكها برفض التطبيع.

وفي 2018، انسحب نجم منتخب التنس الأرضي، ولاعب نادي السالمية الكويتي، "عبدالحميد محبوب جمعة" من بطولة "الفيتشرز" العالمية، بسبب مواجهة لاعب إسرائيلي.

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