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نيبينزيا: سنقدم لمجلس الأمن الدولي الوقائع حول أحداث بوتشا

نيبينزيا: سنقدم لمجلس الأمن الدولي الوقائع حول أحداث بوتشا
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن روسيا ستقدم لمجلس الأمن الدولي قريبا "الوقائع" حول الأحداث في مدينة بوتشا الأوكرانية، مضيفا أن العسكريين الروس "لا علاقة لهم بهذا الاستفزاز".

العالم-اوروبا

يتبع...

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نيبينزيا: سنقدم لمجلس الأمن الدولي الوقائع حول أحداث بوتشا

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