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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
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رويترز: الحريق في باريس ناجم عن حافلة محترقة
رويترز: تصاعد دخان أسود كثيف في وسط باريس بالقرب من نهر السين
رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي: البنك لايزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول الإفلاس غير صحيح
رويترز:الرئيس الأمريكي جو بايدن يصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" ويقول إنه سيدعو إلى عقد محاكمة مختصة بجرائم الحرب
وزير الخارجية الايراني: اذا ما كانت هناك وقفة في مسيرة مفاوضات فيينا فانها ترجع الى اطماع الجانب الاميركي
الأمين العام لعصائب أهل الحق ورئيس تيار الحكمة يؤكدان أهمية التوصل الى حلول تحفظ حقوق المكون الأكبر وتؤدي لتحسين معيشة الشعب العراقي
خطيب زاده : مايحدث في فيينا هو بسبب مواقف اميركا التي لم تتخذ الى الان القرارات السياسية
خطيب زاده : على اميركا ان تتخذ قراراتها السياسية اذا ما ارادت التوصل لاتفاق
خطيب زاده: السيد مورا عندما جاء الى طهران كان يحمل بعض النقاط وان رسائلنا كانت واضحة
نيبينزيا: سنقدم لمجلس الأمن الدولي الوقائع حول أحداث بوتشا
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش
أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن روسيا ستقدم لمجلس الأمن الدولي قريبا "الوقائع" حول الأحداث في مدينة بوتشا الأوكرانية، مضيفا أن العسكريين الروس "لا علاقة لهم بهذا الاستفزاز".
العالم-اوروبا
يتبع...
تصنيف :
أوروبا
العالم
الأزمة الأوكرانية
كلمات دليلية :
مجلس الأمن الدولي
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة
نيبينزيا
أحداث بوتشا
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