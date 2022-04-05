العمليات الفردية للمقاومين الفلسطينيين ستخلق واقعاً مرعباً للاحتلال

خاص بالعالم

وقال الخطيب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": انه ظهر نوع جديد من المقاومة لم يكن في الحسبان بالنسبة للعدو الصهيوني، معتبراً ان هذا النوع هو عبارة عن مبادرات فردية من اشخاص هم يتولون بأنفسهم تأمين السلاح والقيام بعملية بدون تعاون مع اطراف اخرى، ما يقلص امكانية معرفة النوايا التي يفكر فيها المقاوم. اي ان هناك شخصا يقرر وينفذ العملية.

واوضح تيسير، انه لا يمكن بأي حال من الاحوال رصد مثل تلك العمليات الفردية، لا من قبل التعاون الامني بين السلطة وبين العدو الصهيوني والذي يمكن ان يؤدي الى توقع او رصد العمليات قبل ان تقع، ولا اي قدرة استخباراتية صهيونية تستطيع ان تصل الى هذا الامر.

ورأى ان هذا الاسلوب من العمل المقاوم الفردي في ظل الظروف الموجودة في الضفة هو الاسلوب الانسب، وهو الاسلوب الذي يستطيع من خلال التراكم والاستمرار ان يخلق واقعاً جديداً في داخل الضفة، ويمكن ان يؤثر على الاخرين ويستلهمها الشباب الفلسطيني يتجاوز الاستخبارات الصهيونية، مشيراً الى ان الاوضاع تتجه الى انتفاضة جديدة ستكون اقوى واقصى ولن يكون بمقدور السلطة الفلسطينية السيطرة على هذه الانتفاضة من خلال اجهزتها الامنية.