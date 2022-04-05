’غازبروم’ توقف ضخ الغاز إلى أكبر مخازن ألمانيا

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وذكرت صحيفة "EurAsiaDaily" نقلا عن مشغل شركة التخزين في ألمانيا Astora Gazprom Germania أن كل عمليات ضخ الغاز توقفت في ريدين منذ الأول من نيسان/ أبريل.

وأشار المصدر إلى أن عملية التخزين كانت مستمرة وكانت شركات نقل الغاز تقوم بعملها كالمعتاد حتى الأول من شهر نيسان، حيث بلغ احتياطي الغاز النشط 21 مليون متر مكعب يوميًا.

وكانت كانت شركة Gazprom Germaniaالتابعة لشركة Gazprom Export تبيع الوقود ولديها شبكة من محطات تعبئة الغاز في ألمانيا.

كما تمتلك هذه الشركة الألمانية العديد من الشركات الأخرى في ألمانيا وبريطانيا العظمى وسويسرا وجمهورية التشيك.