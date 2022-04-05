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الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي واستمرار الاقتحامات الاستفزازية للأقصى

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي واستمرار الاقتحامات الاستفزازية للأقصى
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأيام الأخيرة، واستمرار اقتحامات المتطرفين الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

العالم - الأردن

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وشدّدت الخارجية الأردنية على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تُعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وأكّدت أنّ اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تُعدّ انتهاكا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، مُشددا على ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف.

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