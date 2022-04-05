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السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية

السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

يسعى السودان للحصول على وديعة بقيمة مليار دولار لإيداعها بالبنك المركزي من أجل دعم استقرار سعر الصرف.

العالم - السودان

وحسب وكالة الأنباء السودانية، توجه وزير المالية، جبريل إبراهيم، إلى السعودية، أمس الاثنين ليشارك في الاجتماعات السنوية لصناديق التمويل العربية في جدة.

وخلال الاجتماعات المنعقدة بين الرابع والتاسع من أبريل/ نيسان الجاري، يعمل وزير المالية السوداني على الترتيب للحصول على وديعة بمليار دولار لوضعها في البنك المركزي السوداني دعما لاستقرار سعر الصرف.

وفي إطار ذلك يلتقي وزير المالية السوداني، نظيره السعودي لبحث ترتيب الوديعة المليارية.

ويحاول البنك المركزي في السودان العمل على ضخ نقد أجنبي للبنوك السودانية لمواجهة الطلب على العملات الأجنبية.

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