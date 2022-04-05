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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين، الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

العالم- فلسطين

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، في بيان مقتضب، إن "عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدُّوا طقوسًا تلمودية في باحاته".

وعمليات الاقتحام اليومية للأقصى، تهدف إلى تكريس واقع جديد داخل المسجد، بالتقسيم "الزماني" من خلال الاقتحام اليومي على فترتين صباحية ومسائية، و"المكاني" باستهداف المنطقة الشرقية من المصلى المرواني وحتى مصلى باب الرحمة، وفق مسؤولين في "أوقاف القدس".

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تنفّذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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