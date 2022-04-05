وسم 'الامير': 'حمزة مش امير.. حمزة وطن'

العالم - نبض السوشيال

سبق اعلان الامير حمزة التخلي عن لقبه اصدار الديوان الملكي الاردني بيانا بتاريخ 8 مارس/آذار الماذي أعلن فيه تلقي الملك عبد الله الثاني رسالة "اعتذار وإقرار بالخطأ" من الأمير حمزة بن الحسين، بشأن ما عرف إعلاميا بـ"قضية الفتنة".

وجاء في رسالة الأمير: "أبعث إلى جلالتك بأطيب مشاعر الاحترام والتقدير، داعيا الله أن يحفظ جلالتك ويديم عليك موفور الصحة، وأن يعزز ملكك ويديمك ذخرا لوطننا وأسرتنا.

لقد مر أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك. ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى جلالتك، أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملا طي تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة.

أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ. وإنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك.

أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم، وأؤكد، كما تعهدت أمام عمّنا صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، حفظه الله، أنني سأسير على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، مخلصا لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزما بدستورنا، تحت قيادة جلالتك الحكيمة.

حفظ الله جلالتك قائدا ملهما، وأخا رحيما، ويسّر لجلالتكم ولولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني كل التوفيق في خدمة الأردن الغالي وقيادة مسيرته التي ستبقى إن شاء الله مسيرة عز وفخر وإنجاز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوك حمزة بن الحسين عمان 6 آذار 2022".

وجاء في بيان الديوان الملكي أن الأمير حمزة رفع رسالته إلى الملك بعد لقائهما بناء على طلبه، بحضور الأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين.

اثر ذلك وبعد نحو شهر من اعتذاره للملك عن "خطئه" فيما عُرف بـ"قضية الفتنة"، جاء اعلان الامير حمزة بن الحسين التخلي عن لقبه كـ"امير"، وهو أخ الملك عبد الله الثاني غير الشقيق.

وقال ابن الحسين في بيان، نشره عبر حسابه في تويتر: "توصلت إلى أن قناعاتي الشخصية والثوابت التي حاولت التمسك بها لا تتماشى مع النهج والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".

وأضاف: "من باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفّع والتخلّي عن لقب الأمير، وقد كان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي المفدى وشعبي الغالي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري".

وواجه الأمير حمزة، الوريث السابق للعرش، العام الماضي تهماً بمحاولة "استبدال الملك من خلال الاتصال بأعضاء ساخطين من قبائل قوية تهيمن على قوى الأمن".

واثر اعتذار الامير حمزة التخلي للملك في 8 مارس/آذار، اعتبر الديوان الملكي أن "إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق العودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها الملك".

وفي 4 أبريل/نيسان 2021، أعلنت عمان أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى الأمير صحته.

نتابع الان اهم التغريدات التي صاحبت الوسم المذكور (#الامير_حمزه)، حيث غرد حساب الناشطة الاردنية (دشارا - Dushara) ثلاث تغريدات متتالية اشارت في الاولى الى ان قرار الامير حمزة باطل قانونيا قائلة:

تخريجة دستورية بطلها خبير في الفقه الدستوري مفادها حسب المادة 37 ان صلاحية منح الالقاب الملكية وسحبها حصري بالملك فقط وهو ما يعني ان قرار الامير حمزه باطل ما لم يوافق عليه الملك شخصيا في تزوير علني لمقاصد المادة ذاتها .. 1 #الامير_حمزه #امير_القلوب #الأردن

واشار حساب الناشطة الاردنية (دشارا - Dushara) في تغريدتها الثانية قائلة:

فالمادة 37 من الدستور صيغت في حالة عدم احقية احد افراد الاسرة المالكة بلقب صاحب السمو الملكي او في حالة تجريد احد افراد الاسرة الملكية من اللقب لسلوك مشين او جريمة جنائية وهذا لا ينطبق على حالة الامير حمزة .. 2

واما في تغريدتها الثالثة، قال حساب الناشطة الاردنية (دشارا - Dushara):

الامير حمزة هو من تخلى بنفسه عن لقبه الملكي وما يترتب عليه من تخليه عن مسؤولياته وتخليه ايضا عن امتيازاته الملكية من حراسة ومخصصات مالية وهذه حالة لم يتطرق لها الدستور اصلا ..فليس هناك سلطة للملك بالغاء القرار ناهيك عن ان الغاء القرار ليس له معنى ما دام صاحب الشان يرفض المنصب 3​​​​​​​

وفي السياق غرد حساب الناشطة الاردنية (العنود م الخرابشه - Al Anood M Al Kharabsheh)، قائلة:

ترفعت عن اللقب ولكنك ستبقى أميراً ،بصفاتك وبأخلاقك كنت ألامير حمزه بن الحسين وستبقى الأمير حمزه بن الحسين

#الامير_حمزه

قال حساب الناشط الاردني (ايمن العجارمة):

ما قيمَةُ النَّاسِ إلَّا في مَبادِئهِمْ .. لا المالُ يَبْقى ولا الألقابُ والرُّتَبُ.

#الامير_حمزه

قال حساب الناشطة الاردنية (اردنية):

الجماعة اللي صرعونا قانونية االتخلي من عدمه وانه حق للملك بس نص القانون اللي بتحكوا فيه بيحدد انه اذا احد الامراء اساء او اهان لمكانته ولقبه يحق للملك سحب اللقب منه فهو ما تتطرق اصلا لحالة الامير لان الامير هو اللي متخلي وما في نص قانوني متطرق لهيك حاله

#الامير_حمزه

المواطن الاردني الذي انتخب اسم (سمية) نشر صورة لحائط مكتوب عليه عبارة (حمزة مش أمير حمزة وطن) وقائلا:

خرستو المواطن ، وحكت الحيطان

#الامير_حمزه

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشبيال) مع تغريدة لحساب المواطنة الاردنية (نور دبابنه - Noor Dababneh) التي غردت قاءلة:

في كلِّ مرّة يظهر الأردني الحر حمزة بن الحسين إلى العلن يؤكد لنا أن هذا الوطن لا يزال يحتضن الكثير من الأحرار و الشرفاء،فيُرَبّت على كتف الشعب المقهور ويزيح عن قلوبهم رماد الوطن المحروق.

#الامير_حمزه #امير_القلوب



