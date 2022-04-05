رئيس وزراء إسبانيا يزور المغرب الخميس المقبل

العالم - المغرب

وقال بيان للوزارة أنه بدعوة كريمة من الملك محمد السادس ، سيقوم بيدرو سانشيز ، رئيس الحكومة الإسبانية، بزيارة للمملكة المغربية، يوم الخميس .

واشار البيان الى ان الملك محمد السادس سيجري مباحثات رسمية مع رئيس الحكومة الإسبانية.

كما سيقيم على شرفه مأدبة إفطار .

وكان أجرى الملك محمد السادس قد اجرى في 31مارس الماضي محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية .

وقال بيان سابق للديوان الملكي إنه خلال هذه المحادثات، جدد الملك محمد السادس التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه، في 14 مارس الماضي ، رئيس الحكومة الإسبانية.

وعد بيان الديوان الملكي المغربي هذه الرسالة بانها تنسجم وروح خطاب الملك محمد السادس، في 20 أغسطس 2021، وتستجيب لنداء ملك المغرب ب " تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين ".

واشار البيان الى أن الشراكة بين البلدين أضحت تندرج في إطار مرحلة جديدة، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق.

وفي هذا السياق، يضيف البيان ذاته، فإن مختلف الوزراء والمسؤولين في البلدين مدعوون إلى تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق طموحة وتغطي جميع قطاعات الشراكة ، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلص البيان الى ان الملك محمد السادس وجه بهذه المناسبة دعوة لرئيس الحكومة الإسبانية للقيام بزيارة للمغرب في الأيام القليلة المقبلة .

تجدر الاشارة الى ان وزير الخارجية الاسبانية خوسيه الباريس كان سيقوم بزيارة عمل يوم أول ابريل للرباط، بيد أن زيارته اصبحت غير ذات موضوع بعدما وجه الملك المغربي دعوة رسمية لرئيس الحكومة.