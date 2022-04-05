برانكو: المنتخب الايراني يستطيع ان يشكل مفاجأة كبرى في مونديال قطر

العالم - ايران

واعتبر "ايفانكوفيتش" في تصريحه للصحافة الكرواتية، ان "المنتخب الايراني هو الافضل في قارة اسيا واول منتخب اسيوي كان قد تأهل الى مونديال قطر 2022".

واضاف، ان المنتخب الإيراني لديه لاعبا هجوم يتمنى كل مدرب ان يلعبا في فريقه؛ اي "مهدي طارمي" مهاجم نادي بورتو البرتغالي، و"سردار ازمون" الذي غادر مؤخرا فريق زينيت الروسي وانضم الى نادي باير ليفركوزن الألماني.

واكد المدرب الكرواتي الشهير، انه فضلا عن مباريات منتخب كرواتيا، سيتابع خلال مونديال كرة القدم 2022 في قطر، مباريات كل من المنتخب القطري والايراني والصربي ايضا.

واقيم احتفال قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022 (الجمعة 1 ابريل 2022) في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة؛ وقد حلّ المنتخب الايراني بالمجموعة الثانية (B) الى جانب إنجلترا وأمريكا والمنتخب الفائز في "بلاي أوف" من قارة أوروبا.

وستقام مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، ولأول مرة في فصل الشتاء خلال الفترة من 21 نوفمبر المقبل، وحتى و18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا.