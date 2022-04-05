تواصل التسوية في الرقة وحلب ودير الزور لتكريس الاستقرار في المناطق المحررة

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و حسب "سانا" أن التسوية تواصلت في مركز مدينة الميادين بريف المحافظة الجنوبي الشرقي وسط ارتياح كبير بين الأهالي لاستجابة اللجان المعنية والجهات المختصة لمطالبهم بإعادة فتح مركز التسوية مجدداً في المدينة ليتمكن جميع المشمولين بها من تسوية أوضاعهم.

وأشار خليل البري وعلي سحمان وفاروق الشايب إلى أنهم أجروا التسوية ليعودوا إلى منازلهم وأراضيهم ويمارسوا حياتهم الطبيعية.

وأوضح رشيد الأمين أنه متخلف عن أداء الخدمة الإلزامية وقام بتسوية وضعه تمهيداً للالتحاق بصفوف الجيش في حين دعا ضيغم النوح كل المطلوبين لاستثمار هذه الفرصة.

وفي السياق أفاد مراسل سانا في الرقة بأن لجان التسوية في مركزي السبخة شرق مدينة الرقة ودبسي عفنان في منطقة الطبقة بالريف الغربي سوت اليوم أوضاع عدد من أبناء المحافظة بعضهم قادم من مناطق انتشار ميليشيا “قسد” رغم العراقيل التي تضعها لمنعهم من تسوية أوضاعهم.

وفي تصريحات للمراسل نوه عدد من الذين سووا أوضاعهم بالإجراءات السهلة والبنود المناسبة التي نص عليها اتفاق التسوية والتي تراعي أوضاع المطلوبين وتأخذ بالأسباب التي دفعتهم إلى التأخر عن الالتحاق بالخدمة العسكرية في المناطق التي نزحوا إليها والتي تنتشر فيها ميليشيا “قسد” أو مجموعات إرهابية تتبع للاحتلال التركي.

إلى ذلك تستمر لجان التسوية في مركزي تل عرن وحيان بريف حلب باستقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم حيث أكد عدد من الواصلين إلى المركز أن التسوية فتحت لهم آفاقاً آمنة ومريحة تمكنهم من انطلاقة جديدة في مجتمعهم وبين ذويهم لبناء ما تهدم خلال السنوات السابقة والدفاع عن مستقبل الأجيال القادمة.