لبنان إلى بطولة العالم للمبارزة في دبي

العالم - لبنان

وأكّد رعيدي بأنّ المنصب الجديد هو للبنان وبأنه سيسعى بكلّ طاقته لخدمة المبارزة اللبنانية.

ومن جهة ثانية انتُخب أنطوان العنيسي عضواً في لجنة التسويق للاتحاد العربي للمبارزة بينما انتُخب توفيق شاهين عضواً في لجنة المدرّبين.

ومثّل لبنان في هذه الانتخابات جورج زيدان، نائب رئيس الاتحاد اللبناني للمبارزة والمحامي الدكتور عماد نحاس أمين عام الاتحاد.

على صعيد آخر، غادرت الدفعة الأولى من بعثة منتخب لبنان للمبارزة إلى دبي للمشاركة في بطولة العالم للأشبال والناشئين. ويرأس الوفد، الإداري والمدرّب خليل بو خليل ويضم في المرحلة الأولى كلّاً من اللاعبين مصطفى الحاج، كارل بو خليل وكريستيان بو خليل، الذين سيشاركون في فئة سلاح الشيش، فيما سينضم إليهم في الأيام القادمة لاعبو سيف المبارزة وهم غدي الشمالي، أنطوني باسيل وزكية شريم.