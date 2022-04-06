الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

النفط اليمنية: أسعار المشتقات النفطية ستتراجع في حال التزم العدوان بالهدنة

النفط اليمنية: أسعار المشتقات النفطية ستتراجع في حال التزم العدوان بالهدنة
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث بإسم شركة النفط اليمنية "عصام المتوكل"، أن أسعار المشتقات النفطية ستخضع للمراجعة في حال التزمت قوى العدوان بما جاء في الهدنة من السماح لسفن المشتقات النفطية بالوصول الى ميناء الحديدة دون تعرضها لاحتجاز والقرصنة.

العالم - اليمن

وقال المتوكل، في تصريح لقناة المسيرة : "إذا توقف منع وصول السفن إلى الميناء فستلغى غرامات التأخير وبالتالي سينخفض سعر مبيعات المشتقات في المناطق المحررة بشكل ملموس وسينعكس على كل شيء ونحن هنا نتحدث عن السفن التالية وليس عن السفن الأربع المحتجزة".

وأضاف بالقول: "حين تصل السفن التي ستلي السفن الأربع المحتجزة وفي حال التزم العدوان بما تعهد به وفق الهدنة بعدم عرقلتها فسيكون سعر المشتقات في المناطق المحررة أقل بكثير مما هو عليه في المناطق المحتلة والأقل على مستوى الجمهورية وسيكون خاضع لسعر البورصة العالمية".

ولفت إلى أن السعودية اليوم تبيع النفط لشعبها من المصافي الداخلية بـ 46.60 ر.س أي ما يقارب 7000 ريال يمني وهي الدولة التي لا تحتاج إلى نقل خارجي أو تأمين أو غرامات تأخير أو غيره.

روابط ذات صلة

الحرب تأخذ استراحة لشهرين.. فماذا بعد الهدنة؟

صنعاء متفائلة بالهدنة الإنسانية: إنه الاختبار الأخير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المغرب يعتزم استقطاب نحو 200 ألف سائح 'إسرائيلي' قبل نهاية العام

"إخوان الأردن" يؤكدون على مواجهة واحتواء تداعيات التطبيع

الاطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في منزل العامري

على أعتاب يوم القدس العالمي.. الإحتلال يمنع هذه الفئة من دخول الاقصى..

شاهد..قوات الاحتـلال تقتحم بلدة اليامون

النفط اليمنية: أسعار المشتقات النفطية ستتراجع في حال التزم العدوان بالهدنة