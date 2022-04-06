خلال اتصال هاتفي..غانتس يتشكر من ابومازن لهذا السبب!

العالم - الإحتلال

وأعلن مكتب وزير الحرب الصهيوني ان "بني غانتس"، مساء الثلاثاء عن تفاصيل اتصال جمعه بمحمود عباس، والقضايا التي تمت مناقشتها.

ونشر مكتب غانتس انه تحدث غانتس ليلة الثلاثاء مع محمود عباس وهنأه بمناسبة شهر رمضان، وقال إن "إسرائيل" تأخذ على محمل الجد العمليات التي أودت بحياة 11 شخصًا مؤخرا".

وأخبره غانتس إن هذه الفترة والأعياد التي يجب أن تمر بسلام وهدوء، وأن هذا “ليست وقت الإرهاب" حسب تعبيره.

وأخبر غانتس عباس" : أن "إسرائيل" ستواصل العمل بحزم لمنع إلحاق الأذى بالمستوطنين، كما أعرب عن تقديره للتنديد الذي أصدره أبو مازن ضد عملية بني براك، وأكد له أن “إسرائيل" مستعدة لتوسيع إجراءاتها المدنية خلال شهر رمضان وبعده، طالما سمح الاستقرار الأمني" حسب زعمه.