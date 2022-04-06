شاهد..العنوان الأبرز للحرب في اوكرانيا

العالم - الأزمة الأوكرانية

استنزاف روسيا عسكريا وانهاكها اقتصاديا وتحجيمها سياسيا بالعقوبات، باتت العنوان الابرز للحرب في اوكرانيا.

وقال "البيت الابيض الاميركي" انه سيعلن مع حلفائه الغربيين عن مجموعة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قتل المدنيين في اوكرانيا.

العقوبات الجديدة بحسب البيت الابيض تطال المصارف الروسية والمسؤولين الروس وتحظر الاستثمارات الجديدة في روسيا، كما ستحظر هذه العقوبات شراء الفحم الروسي وتمنع السفن الروسية من دخول الموانئ الاوروبية، وتحتاج العقوبات الجديدة لتكون سارية المفعول موافقة دول الاتحاد الاوروبي الـ27 وتاتي بالتنسيق مع مجموعة الاقتصادات السبع.

اوروبيا، قالت رئسية مفوضية الاتحاد "اورسولا فون دير لاين" إن التكتل يعمل على حظر واردات النفط ايضا، وذلك رغم المخاوف من التاثير الاقتصادي الذي قد يجلبه الحظر الشامل على الطاقة الروسية نظرا الى ان روسيا توفر ثلث احتياجات الطاقة الاوروبية.

اما وزيرة الخارجية الالمانية "انالينا بيربوك" فقالت إن حظر الفحم هو خطوة اولى نحو فرض حظر على جميع واردات الوقود الاحفوري الروسي.

اوكرانيا واصل الرئيس "فولوديمير زيلينسكي" تحشيده ضد موسكو وقال ان العقوبات الجديدة على روسيا يجب ان تتناسب مع جسامة جرائم الحرب على بلاده.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "يجب على الجميع في أوروبا التوقف عن الخوف، والتوقف عن الشعور بالضعف، يجب أن يصبح المرء قوياً، وأن يضع القيم والديمقراطية فوق تلك التهديدات التي تنشرها روسيا".



في المقابل اتهم وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" الغرب بمحاولة عرقلة المفاوضات بين بلاده واوكرانيا، وقال ان الغرب يثير هيستيريا بشان مزاعم عن ارتكاب القوات الروسية لجرائم حرب، مؤكدا ان بلاده تعتقد ان الهدف من توجيه الاتهامات لموسكو في هذا التوقيت هو افساد عملية التفاوض بعد التقدم الذي تم احرازه في محادثات تركيا الاسبوع الماضي.



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