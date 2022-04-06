قاليباف يدين جريمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة

العالم - ایران

وفي الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأربعاء استنكر قاليباف الاعتداء السافر الذي طال ثلاثة من طلاب العلوم الدينية في الروضة الرضوية المقدسة والذي ادى الى استشهاد حجة الإسلام أصلاني.

وقدم قاليباف، واجب العزاء في هذه الجريمة البشعة لأهالي محافظة خراسان وخاصة مدينة مشهد المقدسة وذوي الشهيد أصلاني، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على ضرورة التحقيق السريع في هذه الجريمة من قبل الجهات المعنية، والكشف عن ملابساتها في الداخل وخارج البلاد بجدية.

وناشد الشعب الايراني للتحلي باليقضة حتى لا تؤثر مثل الجرائم على وحدة الأمة الإسلامية ولمنع الأعداء والانتهازيين من استغلال مثل هذه الجرائم لتعطيل الصداقة والأخوة بين الشعوب الاسلامية.

وفي اشارة الى منفذ الجريمة الذي يحمل جنسية أجنبية، لفت قاليباف الى تواجد العديد من الأشقاء الأفغان في ساحات القتال للدفاع عن ايران خلال حقبة الدفاع المقدس واستشهاد واصابة العديد منهم ودعمهم لجبهة المقاومة.

واكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي ان شعبنا واعي ولا يسمح للاعداء بمحاولة المساس بوحدة الأمة الإسلامية وكرامة المسلمين.

وقد تعرض 3 من رجال الدين، امس الثلاثاء، للطعن بالسكين في صحن النبي الاعظم (ص) بالروضة الرضوية المقدسة في محافظة خراسان الرضوية شرقي البلاد.

واعلنت دائرة العلاقات العامة لسدانة الروضة الرضوية في بيان القبض على منفذ الجريمة ومتابعة القضية لغاية الكشف عن ملابساتها وتحديد سائر العناصر المتورطة فيها.

واوضح البيان، ان 3 رجال دين تعرضوا عصر امس الثلاثاء ( الثالث من شهر رمضان المبارك) لجريمة الطعن بالسكين، مما اسفر عن استشهاد احدهم واصابة اثنين اخرين بينما تم القبض على منفذ الجريمة فورا.

ولفت البيان، بان الرجال الدين الثلاثة، هم من طلاب الحوزات الدينية الناشطين في مساعدة الفقراء ورفع الحرمان داخل المناطق الفقيرة في محافظة خراسان الرضوية.