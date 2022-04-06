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حكومة "بينيت" تقترب من الإنهيار

حكومة
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

قررت عضو الكنيست عيديت سيلمان من حزب يمينا الذي يتزعمه رئيس وزراء الإحتلال "الاسرائيلي" نفتالي بينيت، الاستقالة من منصبها كرئيسة للائتلاف الحكومي الحالي، ومن عضويته.

العالم - الإحتلال

كشفت قناة "12" الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إن الاستقالة تأتي بسبب خلافات أيديولوجية عميقة مع عناصر الحكومة من أحزاب اليسار، مشيرةً إلى أنها أبلغت مقربين منها أنها “لم تعد تحتمل ذلك”، وأنها ستقدم استقالتها هذا الصباح.

وقالت القناة، بعد 10 أشهر من تشكيل حكومة بينيت، فإنها تخسر الأغلبية في الكنيست، ويبدو أنها تقترب من نهاية مسارها وانهيارها.

وأشارت إلى أن الأهمية الدراماتيكية أنه بمجرد أن يصبح لدى الائتلاف الحكومي 60 مقعدًا في الكنيست بدلًا من 61 بوجود سيلمان، فإنه لم يعد لديه أغلبية لتمرير أي قانون في الكنيست، وقد يحاول السعي يائسًا للحصول على دعم القائمة المشتركة، لكن هذا قد يدفع بمزيد من أعضاء أحزب اليمين في الحكومة لاتباع سيلمان.

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