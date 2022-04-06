الفراغ القانوني في العراق والسيناريوهات المقبلة

العالم - الخبر واعرابه

الخبر : فشل نواب البرلمان العراقي في حسم موضوع تعيين الرئيس المقبل للبلاد ضمن المهلة القانونية، لذلك ومع انقضاء الفرصة القانونية سيكون العراق قد دخل ابتداء من اليوم في فراغ قانوني.

الاعراب :

-رغم أن بعض الحقوقيين، استشهدوا بعبارة "فترة وجيزة" ، أي الوقت المحدود وغير المحدد الذي أعطاه مرسوم فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي بتعيين رئيس في جلسات البرلمان) ولذلك ما زالوا يعتقدون أن الوقت متاح لعقد جلسة لتعيين رئيس الجمهورية أمام النواب وان المهلة لم تنته، ولكن مع انتهاء المهلة المحددة في القانون، يرى البعض الاخر ان العراق دخل منذ اليوم في الفراغ القانوني، مما يعني أن أفعال القادة السياسيين العراقيين ليست قانونية بداية من اليوم.

-هناك عدة سيناريوهات محتملة للتغلب على الأزمة الحالية. اولا حل مجلس النواب واستئناف الانتخابات النيابية. والثاني هو اتفاق الكتل على موضوع الرئاسة ومن ثم عقد جلسة برلمانية تركز على هذه القضية، وأخيرا تقديم تفسير جديد لاستمرار العملية القائمة لفترة زمنية معينة من قبل المحكمة الدستورية العراقية.

-بالنسبة للمسألة الأولى، يبدو أن قلة من الناس يريدون تحققها، وحتى فيما يتعلق برأي رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي بشأن إمكانية حل مجلس النواب، يبدو أن طرح هذه القضية ياتي من باب "خوفه بالموت ليرضى بالحمى" لاقناع الاطراف المعنية بالموضوع بقبول حمى الحضور في البرلمان وانتخاب الرئيس .

-وفيما يخص الحل الثاني، يبدو أنه حتى لو كان من المقرر الاتفاق بين الاطراف في الوقت المحدود المتبقي ، فان تحقيق هذا الامر اليوم امر مستبعد، خاصة وأن أيا من الطرفين لم يبد رغبة في التراجع عن مواقفه.



-أما بالنسبة للخيار الثالث، فرغم أنه الخيار الأكثر احتمالا للخروج من المأزق والازمة السياسية الموجودة، ويضع المسؤولية على عاتق مفسري الدستور لتوسيع فرصة تشكيل البرلمان وانتخاب الرئيس، الا انه ليس من المستبعد أن تجري الامور بصمت حتى يتم الاتفاق بين الاطراف المعنية وتستمر الامور حسب الاجراءات المعتادة .